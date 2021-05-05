На Комендантском целый час тушили пожар в парадной

На Комендантском целый час тушили пожар в парадной
На ликвидацию возгорания потребовалось около часа. Фото: pixabay

На ликвидацию возгорания потребовалось около одного часа.

На Комендантском проспекте сегодня вечером, 5 мая, тушили пожар в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Все случилось в парадной дома номер 37. Там загорелся электрощит. На место прибыли 18 спасателей и четыре единицы спецтехники. Они справились с возгоранием за один час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в пожаре в частном доме пострадали двое детей. Дети получили ожоги – не уточняется, в каком состоянии они находятся.

Комендантский проспект новости СПб пожар


 

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