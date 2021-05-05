В парке Александрино заметили труп

В парке нашли бездыханное тело мужчины. Фото: скриншот Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В парке нашли бездыханное тело мужчины. Фото: скриншот Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Прохожие предположили, что мужчина утонул в пруду. Возможно, у него случились проблемы с сердцем.

В Кировском районе сегодня вечером, 5 апреля, нашли бездыханное тело. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Труп обнаружили в парке Александрино у входа со стороны Дома Бенуа. Мужчина лежит на дорожке у пруда вдоль главной аллеи. Тело ничем не накрыто, на место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Лежит на зелёном брезенте или на рыбацком зелёном плаще. Может из пруда вытащили, либо с сердцем проблемы»,

— пишет очевидец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в канаве на Морозовском кладбище нашли труп.