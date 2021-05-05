Петербуржцы обратили внимание на загрязнение Невы

Неизвестное вещество лилось из трубы.

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 5 мая, обратили внимание на загрязнение воды в реке Нева. Об этом они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях, которыми поделились в сети, видно, что из трубы в водоем льется белесая жидкость. Непонятно, кто виноват в загрязнении и каковы последствия.

Пользователи шутят, что таким образом Неву «удобряют», а также подкармливают рыбу. Пока что официальные структуры никак не комментируют происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Кудрово рассказали о побелевшем Безымянном ручье. В Госэконадзоре, комментируя происходящее, заявили, что будут следить за происходящим и передадут информацию о случившемся в Росприроднадзор.