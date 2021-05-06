В России за сутки коронавирус выявили у 7 639 человек

За минувшие сутки в России выявили 7 639 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

Об этом стало известно сегодня, 6 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью,13,4% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России COVID-19 заболели 4 855 128 человек в 85 регионах.

Также за последние 24 часа был зафиксирован 351 летальный исход. Полностью выздоровели за сутки 7 788 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте – 715 новых ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 114 человек. Третье место у Подмосковья — 600 инфицированных. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.