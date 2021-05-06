Грузовик устроил массовое ДТП и собрал пробку на Московском шоссе

На Московском шоссе произошло массовое ДТП. Проезд оказался затруднен.

Дорожный инцидент случился в четверг, 6 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик с прицепом протаранил Газель и легковую», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что сильнее всего оказался поврежден легковой автомобиль. Столкнувшиеся транспортные средства заняли большую часть дороги.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель каршеринга протаранил ограду на Десантников и сбежал.