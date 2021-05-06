Суд определил судьбу монеты Российской империи, найденной у пассажира в Пулково

Московский районный суд признал бесхозной монету Российской империи, которую нашли у пассажира в аэропорту Пулково.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов. Монету изъяли в ноябре 2017 года у гражданина Украины, который собирался улететь через Пулково в Стамбул. Пассажир спрятал ее внутри металлической бензиновой зажигалки.

На одной стороне монеты была надпись «Рубль 1898 г.» и изображение двуглавого орла, а на оборотной стороне — изображение Николая II и надпись «Б.М. Николай II Императоръ и Самодержавецъ Всеросс.». На ребре монеты была надпись «»Чистого серебра 4 золотника 21 доля (А.Г.)».

Экспертиза показала, что монета относится к категории культурных ценностей.

Суд признал монету бесхозной и передал Минкульту для дальнейшего распоряжения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково.