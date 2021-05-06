В Тихвине 55-летняя женщина зарезала своего сожителя

В Тихвине 55-летняя женщина зарезала своего сожителя
Женщина зарезала сожителя. Фото: pixabay

В Тихвине правоохранители задержали 55-летнюю местную жительницу по подозрению в гибели ее 43-летнего сожителя.

Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Следователи завели дело на жительницу Тихвина по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление произошло 5 мая в квартире в 1-м микрорайоне. Там нашли тело мужчины с колото-резаным ранением. Вскоре правоохранители задержали сожительницу погибшего.

Следственный орган направил ходатайство в суд об аресте обвиняемой.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын расчленил тело матери и закопал останки у кладбища в Сертолово.

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