МЧС: на юг и восток Ленобласти надвигается гроза

Сегодня вечером, 6 мая, в южных и восточных районах Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение: усилится ветер и пройдут грозы.

По информации областного управления МЧС, в ближайшие несколько часов жителей юга и востока Ленобласти ждут дожди с грозами.

В связи со штормом спасатели предупредили о высоком риске ДТП, происшествий на акваториях, авиапроисшествий, аварий на железной дороге. Также в 47 регионе повышается вероятность подтоплений и повреждений на линиях электропередач.

Местным жителям порекомендовали в шторм оставаться дома, закрыть окна и не топить печи. Следует держаться подальше от электропроводки, антенн и не забираться на крыши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей.