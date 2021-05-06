Развращение первоклассника, ДТП с детьми, угон авто у пенсионера, ограбление квартиры воспитательницы детсада: актуальные новости из Колпино

Авария на Вознесенском шоссе: "Фольксваген" с пьяным водителем едва на сбил детей на тротуаре, а затем вылетел в кювет. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Авария на Вознесенском шоссе: "Фольксваген" с пьяным водителем едва на сбил детей на тротуаре, а затем вылетел в кювет. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Колпино, город-район в составе Санкт-Петербурга, известен тем, что там регулярно случаются чрезвычайные происшествия, в том числе криминального характера. Минувшая неделя, к примеру, оказалась богатой на таковые: угон, развращение несовершеннолетнего и квартирная кража — и это далеко не полный список инцидентов, произошедших в Колпино за последние дни.

В среду, 5 мая, около шести часов вечера в отделение полиции Колпинского района обратился 38-летний местный житель. Мужчина заявил, что в марте прошлого года неизвестный 38 лет и пятиклассник, также проживающие в Колпино, совершали развратные действия сексуального характера в отношении его семилетнего сына, причем на момент совершения преступления мальчику было всего шесть.

Что могло объединить взрослого человека и ребенка для издевательства над несовершеннолетним, непонятно. Расследовать инцидент предстоит сотрудникам правоохранительных органов — уже возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Парой дней раньше, 2 мая, в Колпино случилось дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого едва не стали двое детей-третьеклассников. «Фольксваген Пассат» сворачивал с Вознесенского шоссе во двор дома №49/2 и, проигнорировав необходимость сбавить скорость, только чудом не сбил двух школьников, стоявших, по словам свидетеля, на тротуаре. К счастью, мальчики успели отскочить, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Избегая столкновения с пешеходами, легковушка ушла в занос и вылетела с проезжей части, оказавшись в кювете. Водитель, как утверждают свидетели аварии, был не трезв.

В День труда, 1 мая, полицейские задержали в Колпино угонщика «Фольксваген Поло», принадлежащего 63-летнему пенсионеру. Мужчина заявил о пропаже машины 26 апреля, и в тот же день на перекрестке Софийской и Финляндской улиц произошла авария с указанным автомобилем. Водитель, однако, успел скрыться.

Преступника разыскивали три дня, и 30 апреля задержали возле дома №6 по улице Труда. 35-летний подозреваемый уже имеет судимости за кражу и грабеж. Обстоятельства и причины, по котором мужчина решился на очередное правонарушение, выясняются. Возбужден уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль, к счастью, успешно вернули владельцу.