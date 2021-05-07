За сутки более 800 тысяч человек подхватили коронавирус в мире

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За сутки в мире выявили более 800 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, за последние 24 часа в мире новую болезнь подтвердили у 847 537 человек. За все время пандемии в мире зафиксировали 154 млн случаев COVID-19, 3 236 104 человек скончались.

В России выявили 4 855 128 случаев заболевания. Из них большая часть пациентов выздоровела.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте – 715 новых ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 114 человек. Третье место у Подмосковья — 600 инфицированных. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии за сутки выявили рекордное число инфицированных COVID.