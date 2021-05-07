Полиция разыскивает молодого человека, который надругался над 10-летней сводной сестрой

В Петербурге правоохранители проводят проверку по заявлению местного жителя. Он сообщил, что над его 10-летней дочерью надругались.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что сын сожителя бывшей жены надругался над его дочерью 2011 года рождения. По его словам, преступление произошло в 2017 или 2018 году в квартире на Софийской улице.

Информацию об этом передали следственному отделу по Фрунзенскому району. Сейчас правоохранители устанавливают данные этого сына и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Будапештской двое мужчин изнасиловали свою подругу. В больнице факт изнасилования подтвердили, после чего жертва преступления обратилась к сотрудникам правоохранительных органов лично.