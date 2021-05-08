В Москве задержали четыре человека, пытавшихся помешать репетиции парада ко Дню Победы

Молодые люди хотели попасть на проезжую часть во время прохождения техники.

В Москве сегодня, 8 мая, задержали четыре человека, которых уличили в попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Четыре человека были остановлены при попытке выхода на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе. Среди задержанных: два молодых человека 16 и 19 лет, а также 17-летняя и 21-летняя девушки.

Их также обвиняют во взломе замка на чердак дома, стоящего около проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку.

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