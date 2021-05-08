В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девятиклассницу

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девятиклассницу
Мужчину задержали по месту жительства. Фото: скриншот видео ГУ МВД РФ по Петербургу

Его поймали по горячим следам по месту жительства.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 мая, задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Большом проспекте 7 мая. Неизвестный напал на девятиклассницу с ножом, после чего скрылся с места инцидента. После этого подростка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

На данный момент подозреваемый задержан. Он находился по месту жительства – на 11-й линии Васильевского острова. Про злоумышленника известно, что это мужчина 46 лет, который раньше состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сам подозреваемый уверяет, что подросток пыталась у него что-то отобрать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, заключили под стражу.

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