В «Мега-Парнас» в туалете нашли женщину без сознания

Ее попытались привести в чувства, но пенсионерка умерла.

В торговом центре «Мега-Парнас» 7 мая нашли 71-летнюю женщину без сознания. Она находилась в туалетной комнате, о чем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Пенсионерку перенесли в медкабинет, врачи попытались ее привести в чувства, но ничего не вышло. Они констатировали смерть – непонятно, что стало причиной летального исхода.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Свердлова под колеса машины угодила шестилетняя девочка. Девочка находится в состоянии средней тяжести.