Сертификаты вакцинации могут заработать в ЕС уже в июне

Специалисты активно занимаются законодательной и технической работой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о разработке сертификатов вакцинации. Они могут заработать уже в июне 2021 года. Такое заявление было сделано в рамках пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита Ес – Индия. Об этом пишет ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что идет активная работа по созданию сертификатов. Система будет работать в ближайшее время.

«Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца»,

— сказала она.

Известно, что в Евросоюзе прививки от коронавиурса успели сделать 160 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования.