ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования

Эксперты доказали эффективность и безопасность препарата.

Всемирная организация здравоохранения внесла китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении, которое организация опубликовала на своем сайте.

Эксперты уже провели китайский препарат на эффективность и безопасность. Она помогает почти в 80% случаев для всех объединенных возрастных групп. Специалисты рекомендуют применять Sinopharm для пациентов старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. При этом людям старше 60 лет лучше выбрать другой препарат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин.