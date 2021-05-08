ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования

ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперты доказали эффективность и безопасность препарата.

Всемирная организация здравоохранения внесла китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении, которое организация опубликовала на своем сайте.

Эксперты уже провели китайский препарат на эффективность и безопасность. Она помогает почти в 80% случаев для всех объединенных возрастных групп. Специалисты рекомендуют применять Sinopharm для пациентов старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. При этом людям старше 60 лет лучше выбрать другой препарат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин.

sinopharm вакцина ВОЗ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Манижа изменила некоторые слова конкурсной песни «Евровидения»
В «Мега-Парнас» в туалете нашли женщину без сознания
В поселке Свердлова под колеса машины угодила шестилетняя девочка
ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девятиклассницу
В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на школьницу
В Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, ...
Эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от ...