Неизвестный похитил несколько сотен картин российского художника во Всеволожском районе

Неизвестный похитил несколько сотен картин российского художника во Всеволожском районе
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители проводят проверку по факту хищения нескольких сотен картин с участка во Всеволожском районе Ленобласти.

В ночь на субботу, 8 мая, в полицию обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный похитил несколько сотен картин из нежилого дома, находящегося на участке в СНТ «Протон».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, заявительница отметила, что картины принадлежали российскому художнику. Его брат передал ей работы для хранения.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе неизвестный подобрал ключ к двери и похитил 800 тыс. рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть хищение


 

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