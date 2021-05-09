В Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчиков на строительство 50 остановок.
Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок. Стоимость работы составляет 98,8 млн рублей. Новые остановки нужны для будущей транспортной реформы в 2022 году. Их построят не позже 15 ноября.
За 37 млн рублей на юго-западе Северной столице построят 18 остановок. В Калининском районе воздвигнут 10 остановок за 17 млн рублей, в Приморском 3 за 7,5 млн, в Василеостровском 7 за 12 млн рублей. Ещё на 24 млн рублей построят 23 остановки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стация метро «Адмиралтейская» открыта на вход. В Северной столице в 10:35 открыли вестибюль станции «Адмиралтейская» на вход пассажиров. Ранее стало известно, что станция «Адмиралтейская» пятой линии Петербургского метрополитена закрылась на вход с 9:18.