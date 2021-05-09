Суд избрал избрал меру пресечения мужчине, ударившего ножом девочку в живот

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Сенокосова, обвиняемого в совершении покушения на убийство.

7 мая мужчина, находясь у д.42 по Большому проспекту, действуя умышленно, используя нож, нанес девушке не менее 1 удара ножом в живот, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Однако до конца дело не довел, девочка убежала от мужчины.

8 мая Сенокосова задержала полиция. В этот же день ему предъявлено обвинение. Сенокосов не согласен с квалификацией его действия. Он признался, что обознался, это не тот человек, который ранее его оскорбил. Срок меры — 7 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержан мужчина, укравший у 59-летней автоледи машину и уже через неделю попавший на нем в ДТП. Полиция выяснила, что 29 апреля в 6 утра тот самый мужчина, про которого рассказывала 59-летняя жительница Всеволожска, попал в ДТП.