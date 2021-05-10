Пробки на дорогах Петербурга оценили в один балл

Пробки на дорогах Петербурга оценили в один балл
Утренние пробки составили всего 1 балл. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Северная столица отдыхает на майских праздниках. Сейчас на дорогах города минимальная загруженность. Пробки оцениваются в один балл.

Об этом стало известно в понедельник, 10 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, в Петербурге большое количество «зеленых» зон на дорогах. Ближе к обеду ситуация изменится и составил два балла.

Движение немного затруднено на площади Восстания, перекрестке Введенской и Большой Пушкарской улиц, перекрестке проспекта Непокоренных и Кушелевской дороги, внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом, площади Победы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые ограничения движения введут в Петербурге с 10 по 12 мая. С 10 по 25 мая на Тихорецком проспекте пройдет ремонт трамвайных путей. Проезд будет затруднен по участку от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

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