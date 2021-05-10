В ВОЗ заявили о выходе на плато по COVID в мире

Заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время наблюдается «неприемлемо высокое плато».

Как сообщил ТАСС, наиболее заметно снижение указанных показателей в Северной и Южной Америке, а также Европе. Сильный рост показывает Азия, в первую очередь юго-восточный регион и особенно Индия.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса.