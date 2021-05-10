В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы от голодной смерти

Малыш весит всего 4,8 килограмма, то есть столько же, сколько нерпята при рождении.

В поселке Моторное Ленинградской области обнаружили еле живого детеныша ладожской нерпы. Его уже доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, где малыша будут откармливать. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы на странице в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент малыш весит всего 4,8 килограмма – обычно столько же весят новорожденные нерпята.

«Масипусик был бы очень смешным пациентом, но ему самому не до веселья, чувствует он себя очень нехорошо и пока что в основном лежит на боку, почти не двигаясь»,

— говорится в публикации.

Желудок малыша настолько мал, что в него помещается только 60 грамм жидкости. Эксперты не понимают, чем все это время питался нерпенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге успели сделать прививку от коронавируса более 590 тысяч человек.