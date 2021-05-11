Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки в свой адрес

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет, чтобы шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» закрылось.

Поводом стала шутка. Ведущий Иван Ургант имел неосторожность пошутить в адрес политика. В одном из выпусков он сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда». Также шоумен пошутил, сказав, что «новое руководство партии придет на один созыв».

Таким образом Ургант прокомментировал новость, что лидер КПРФ может смениться. При этом сам лидер ЛДПР заявлял, что Зюганов сложит с себя полномочия.

«Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать!», — цитирует Жириновского Sobesednik.ru.

Также он добавил, что Урганту надо поработать на новом месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить к отпуску россиян дополнительную неделю отдыха, которую они смогут использовать тогда, когда им самим удобно. Новый пост в своем Telegram-канале он опубликовал после того, как российский президент принял решение увеличить майские выходные в честь праздников.