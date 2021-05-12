Петербург первым выработал решения по борьбе с COVID, которые используются по всей России

Город первым в России ввел систему зонирования медицинских и социальных учреждений. Фото: комитет по здравоохранению

Город первым в России ввел систему зонирования медицинских и социальных учреждений. Фото: комитет по здравоохранению

Смольный в самом начале пандемии нашел системные решения по борьбе с коронавирусом. Многие из них были выработаны первыми в стране.

Губернатор Александр Беглов заявил, что власти с учеными Политеха раньше всех создали математическую модель развития эпидемии. Впоследствии ее приняли на федеральном уровне.

Кроме того, в марте 2020-го Петербург первым в стране создал обсерватор на базе общежития университета им. Мечникова, в последствии открыл обсерваторы в пансионатах «Заря» и «Балтиец». В них прошли карантин 3 тысячи человек.

Также для изоляции зараженных город первым в России ввел систему зонирования медицинских и социальных учреждений.

Северной столице принадлежит и идея установить региональные стимулирующие выплаты и компенсации заболевшим медикам и родным жертв ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев весной прошлого года.