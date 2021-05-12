Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев весной прошлого года

Петербург рисковал получить миллион заболевших в первую «коронавирусную» весну 2020-го года.

Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами Законодательного Собрания.

Начать свой доклад в среду, 12 мая, он решил с рассказа о том, какие меры в городе были приняты для борьбы с коронавирусом.

«Этот год радикально изменил нашу жизнь: экономика, здравоохранение, культура, бытовые привычки, — все стало другим. Фактически, год мы работали в условиях чрезвычайной ситуации», — заметил Александр Беглов.

По его словам, в конце марта коэффициент распространения COVID-19 был достаточно высоким. При такой динамике уже весной город мог получить до миллиона заболевших, а потому принимать решения в условиях пандемии было необходимо быстро.

Александр Беглов также рассказал, что с помощью ученых «Политеха» Петербург получил математическую модель развития пандемии, которую позже приняли на федеральном уровне. Это позволило готовится к разным сценариям развития событий.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах.