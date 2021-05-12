В Петербурге меняют методику расчета МРОТ

В Северной столице изменится методика расчета минимального размера оплаты труда.

Такой законопроект депутаты регионального парламента приняли на заседании сегодня в первом чтении.

Сейчас минимальная зарплата и прожиточный минимум считается по новой методике. Прожиточный минимум считают как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), МРОТ — 43 %. Раньше это считалось исходя из стоимости потребительской корзины.

Закон о корзине хотят отменить. Законопроект не поможет улучшить финансовое положение людей за чертой бедности, считают некоторые чиновники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Губернатор Петербурга Александр Беглов, заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Она принадлежит властям города. Это будет развивать метро без срывов.