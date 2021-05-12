В Петербурге меняют методику расчета МРОТ

В Петербурге меняют методику расчета МРОТ
Прожиточный минимум рассчитывается как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), МРОТ — на уровне 43 %. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Северной столице изменится методика расчета минимального размера оплаты труда.

Такой законопроект депутаты регионального парламента приняли на заседании сегодня в первом чтении.

Сейчас минимальная зарплата и прожиточный минимум считается по новой методике. Прожиточный минимум считают как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), МРОТ — 43 %. Раньше это считалось исходя из стоимости потребительской корзины.

Закон о корзине хотят отменить. Законопроект не поможет улучшить финансовое положение людей за чертой бедности, считают некоторые чиновники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Губернатор Петербурга Александр Беглов, заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Она принадлежит властям города. Это будет развивать метро без срывов.

законопроект минимальный размер зарплаты мрот потребительская корзина прожиточный минимум


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге установлен температурный рекорд
В Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга»
В Петербурге меняют методику расчета МРОТ
За сутки в Петербурге под колесами автомобилей оказались пятеро детей: ...
Губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания
Карта с разгромом советской армии попала в поздравительную открытку ...
АБН и телеграм-канал «Деловая газета» запускает цикл посткарантинных встреч ...
Строительство широтной магистрали и концепция развития культуры Петербурга ...