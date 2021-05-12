Раненного детеныша нерпы пытаются спасти в Кронштадте

Фонд друзей балтийской нерпы просит помочь, кто находится вблизи Петровского дока, Средней и Купеческой гаваней в Кронштадте — там находится больной детёныш редкой балтийской нерпы.

В фонде рассказали, что приехавшие на вызов спасатели 21 станции Поисково-спасательной службы Петербурга неверно оценили здоровье нерпенка и начали гонять бедное животное на катере.

«Для нас не составляло бы никакого труда подобрать ослабленное животное сачком с набережной, но несмотря на наши просьбы и возражения редкое животное было отогнано. И звоните пожалуйста нам по телефону 699–23–99», — написали специалисты в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поселке Моторное Ленинградской области обнаружили еле живого детеныша ладожской нерпы. Его уже доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, где малыша будут откармливать.