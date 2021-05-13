«Лед тронулся?»: В Петербурге организуют две первые официальные площадки для граффити

Во вторник, 12 мая, власти Северной столицы анонсировали скорое открытие двух первых специальных площадок для нанесения граффити — в Петроградском и Колпинском районе. Работы уличных художников в согласованных зонах не будут уничтожаться коммунальными службами.

Как отмечают в Смольном, появление таких зон позволит решить сразу две задачи: обезопасить фасады домов и предоставить стрит-артистами возможность реализовывать свой творческий потенциал и создавать современные городские пространства.

В частности, пилотные площадки организуют в парке «Зима-Лето» Колпинского района и по соседству со скейт-парком, расположенном под мостом Бетанкура на Петроградке. Художники смогут свободно наносить рисунки на специально установленные отдельные конструкции. На очереди — открытие аналогичной зоны в Красногвардейском районе.

Порядок появления пространств для граффити составляется на основе предложений, поступающих от районных администраций, добавляют в Смольном.

Напомним, что борьба между уличными художниками и властями в Петербурге длится уже много лет — десятки граффити, среди них и поистине культовые, были закрашены сотрудниками коммунальных служб. Чиновники, — в частности, Комитет по градостроительству и архитектуре, — считают, что рисунки вредят историческому облику зданий. Представители общественности, с другой стороны, заявляют, что граффити, ставшие достопримечательностью, не стоит уничтожать. Сейчас жаркий спор идет вокруг портрета писателя Даниила Хармса на улице Маяковского.

С инициативой о регулировании деятельности стрит-артистов выступал депутат Денис Четырбок. С его подачи «Ленэнерго» представило список адресов своих трансформаторных подстанций, открытых для нанесения граффити. Между тем, уличные художники позиционируют себя как свободных артистов. Захотят ли они использовать для своего творчества только согласованные с властями зоны — неизвестно.