Петербургские депутаты предлагают в период борьбы с пандемией назначать пособие безработным

Также парламентарии намерены попросить Министра труда и социальной защиты РФ инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам. Фото: Baltphoto

Также парламентарии намерены попросить Министра труда и социальной защиты РФ инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам. Фото: Baltphoto

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Постановления «Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову».

Документом предлагается депутатам петербургского парламента обратиться к Министру труда и социальной защиты РФ с просьбой о рассмотрении возможности внесения изменений во «Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». Их ввели на период борьбы с пандемией, уточняющих, что гражданин, подавший заявление в электронной форме признается безработным по месту обращения, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Также парламентарии намерены попросить Министра труда и социальной защиты РФ инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам, которые получали соответствующие социальные выплаты по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

«Наша инициатива направлена на устранение правовой коллизии, которая не только существенно снижает эффективность крайне востребованных мер социальной поддержки граждан, потерявших работу во время пандемии коронавируса, но и создает условия для появления напряжения в обществе» — комментирует председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приняли закон о трехдневном голосовании на выборах в ЗакС.