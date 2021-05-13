«Жуть»: сломанный светофор собрал огромную пробку на перекрестке Маршала Жукова и Петергофского

&#171;Жуть&#187;: сломанный светофор собрал огромную пробку на перекрестке Маршала Жукова и Петергофского
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга собралась крупная пробка. Причиной скопления машин стал сломанный светофор.

Дорожная ситуация оказалась затруднена на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все стоит, светофоры не работают, жуть», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что на перекрестке скопилось огромное количество машин. Транспортные средства спешат проехать затрудненный участок как можно скорее, чем еще больше осложняют ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в на Комендантском проспекте в аварию попали сразу четыре вида транспорта.

новости СПб пробка сломанный светофор


 

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