Кабмин компенсирует туроператорам около 1 миллиарда за вывоз россиян из Турции и Танзании

Кабмин компенсирует туроператорам около 1 миллиарда за вывоз россиян из Турции и Танзании
Туроператоры вывезли свыше 50 тыс. человек. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Правительство России выделит около 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Об этом заявилпремьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабинета министров премьер предложил обсудить новые меры поддержки туристической отрасли. Он подчеркнул, что туроператоры вывезли свыше 50 тыс. человек.

Как сообщил ТАСС, Мишустин отметил, что необходимо возместить потери туроператоров, вывозивших граждан России, отдыхавших там.

Напомним, авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов. Для этого будет выполнено 55 вывозных рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран.

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