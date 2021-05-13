Иск Владимира Барсукова удовлетворен: ему выплатят 130 тыс. рублей за следственную волокиту

Владимиру Барсукову будет компенсирована следственная волокита за убийства 21-летней давности в размере 130 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Московского городского суда.

Мосгорсуд не целиком, но частично удовлетворил иск Владимира Барсукова к Следственному комитету за волокиту в расследовании убийств, которые были совершены 21 год назад. Моральные издержки Барсукова оценили в 130 тысяч рублей.

Известно, что такое решение было принято сегодня. Однако изначально, истец требовал компенсации в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что в 2009 году Владимиру Барсукову дали 14 лет за рейдерские захваты. Через два года Петербургский городской суд приговорил его к 18 годам за организацию покушения на владельца нефтяного терминала Сергея Васильева. А в 2019-м Барсуков признан виновным еще и в организации преступного сообщества, так было назначено еще 12 лет колонии. Итого мужчине осталось отбывать 22 года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в пользу двух детей с жителя Петербурга взыскали долг по алиментам почти в миллион рублей.