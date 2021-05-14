При стрельбе в Род-Айленде пострадали девять человек

В американском штате Род-Айленд произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек, трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WPRI.

Инцидент произошел около 19.00 по местному времени (02.00 мск) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет.

Пока никто не задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.