В Петербурге снова пройдут дожди

В пятницу, 14 мая, в Петербурге ожидается облачная погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду Северной столицы окажет влияние периферия циклонического вихря», — сообщил синоптик.

Ожидаются и кратковременные дожди, и станет прохладнее.

Столбики термометров покажут +19…+21 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне +17…+22 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.