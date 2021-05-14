Агрессивный прохожий пробил петербуржцу череп и оказался в полиции

В Приморском районе Петербурга местный житель стал жертвой агрессивного прохожего. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник оказался в полиции.

Инцидент произошел 12 мая, у дома №4/1 по проспекту Авиаконструкторов. Около 7 часов вечера бригада скорой помощи госпитализировала 48-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у него множественные переломы костей черепа и лицевого скелета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мужчину избили неизвестные. Причина конфликта выясняется.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. У дома 14 по улице Ильюшина поймали 25-летнего электрика. Он помещен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке женщину подозревают в смертельном избиении пятимесячного сына — тело мальчика нашел отец.