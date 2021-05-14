В Ломоносове неизвестный вынес из квартиры пенсионерки валюту и драгоценности на 2,6 млн рублей

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают неизвестного, который ограбил квартиру пенсионерки.

Как стало известно gaeta.spb.ru, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, которая проживает в Ломоносове, на Еленинской улице.

По ее словам, неизвестный проник в ее квартиру, повредив замок входной двери. Ему удалось вынести из квартиры деньги в рублях, долларах и евро, а также драгоценности.

Сумма ущерба составила 2 млн 687 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о случившемся в полицию сообщил житель города Ломоносов. По его словам, днем во вторник, 21 января, неизвестный открыл дверь квартиры, подобрав ключи и проник в жилище в одном из домов по улице Победы. Вор тщательно изучил имущество хозяйки жилплощади.