Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве бывшей жены
Тело до сих пор продолжают искать. Фото: google.ru/maps

В Лужском районе Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей жены, работавшей врачом и пропавшей без вести 9 мая.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя женщина из поселка Оредеж Лужского района ушла из дома 9 мая и не вернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в тот между супругами произошел конфликт на почве финансовых разногласий. Во версии следствия, мужчина нанес потерпевшей не менее одного удара палкой по голове. После чего с целью сокрытия следов преступления упаковал труп в вещевой мешок и вывез на территорию очистных сооружений в поселке Оредеж и выбросил в колодец с водой. Тело до сих пор продолжают искать. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе бытовой ссоры подозреваемый сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю женщину, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Потом он пытался скрыть следы преступления и отнес тело в сарай, чтобы вечером утопить в реке.

ленобласть Лужский район убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гидравлические испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 14 мая
Петербургские журналисты протестировали 4G-интернет Tele2 на экскурсии
Главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург
В Ленобласти еще 85 человек заразились коронавирусом
«Невские баталии» и цветущая сакура: что посмотреть в Петербурге в выходные ...
Утром на Караваевской улице целиком выгорела однушка
В Адмиралтейском районе мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта
На ЗСД установлен новый рекорд транспортного потока за сутки