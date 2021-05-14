Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

В Лужском районе Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей жены, работавшей врачом и пропавшей без вести 9 мая.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя женщина из поселка Оредеж Лужского района ушла из дома 9 мая и не вернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в тот между супругами произошел конфликт на почве финансовых разногласий. Во версии следствия, мужчина нанес потерпевшей не менее одного удара палкой по голове. После чего с целью сокрытия следов преступления упаковал труп в вещевой мешок и вывез на территорию очистных сооружений в поселке Оредеж и выбросил в колодец с водой. Тело до сих пор продолжают искать. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе бытовой ссоры подозреваемый сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю женщину, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Потом он пытался скрыть следы преступления и отнес тело в сарай, чтобы вечером утопить в реке.