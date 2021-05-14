Специалисты зафиксировали мощную магнитную бурю на Земле

Магнитная буря не была вызвана событиями на Солнце. Фото: Pixabay

Магнитная буря не была вызвана событиями на Солнце. Фото: Pixabay

На нашей планете случилась мощнейшая за два года магнитная буря. По девятибалльной шкале она составила седьмой уровень.

Стало известно, что специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН определили космическое явление, произошедшее несколько дней назад, 12 мая.

Исследователи отметили, что на Солнце никаких заметных событий не случалось. Ученые предполагают, что все случилось благодаря редкому сочетанию нескольких факторов сразу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российская актриса театра и кино Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию уже этой осенью, чтобы принять участие в съемках фильма.

Также Gazeta.SPb писала, что физики выяснили, что молнии способны очищать атмосферу Земли от смога.