Эрдоган анонсировал смягчение ковид-ограничений в Турции в июне

По словам Эрдогана, с понедельника, 17 мая, Турция начнет возвращаться к привычной жизни. Фото: сайт Кремля

По словам Эрдогана, с понедельника, 17 мая, Турция начнет возвращаться к привычной жизни. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах смягчить ограничительные меры по коронавирусу в стране. Значительную часть коронавирусных мер снимут в июне.

По данным на 14 мая, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции составил 11,5 тысяч человек. Это в пять раз ниже максимальных апрельских показателей.

По словам Эрдогана, с понедельника, 17 мая, Турция начнет возвращаться к привычной жизни. Детали станут известны после заседания кабмина. «В июне мы планируем в значительном объеме смягчить ограничительные меры», — заявил президент в телеобращении к нации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран. России в соответствующем списке не оказалось.