Тело пенсионерки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова в Петербурге

Следов насилия не было. Причина смерти пока не известна. Фото: pixabay

Следов насилия не было. Причина смерти пока не известна. Фото: pixabay

Женщина умерла в своей квартире во Фрунзенском районе Петербурга. Живущие с ней дочка и внучка никуда не обращались.

Сегодня о соседке по улице Димитрова 6к2 забеспокоились соседи. ОНи сообщили сотрудникам полиции, что 58-летняя женщина не выходит на связь. Тело нашли в комнате, завернутое в стройплёнку. Следов насилия не было. Причина смерти пока не известна.

Полиция ищет дочь пенсионерки. В квартире с трупом была 17-летняя внучка. Её увезли в детскую больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина решил пострелять по припаркованным машинам. Полиция в Петербурге задержала по подозрению в стрельбе по машинам 32-летнего мужчину. Ранее, 12 мая около 20.50 в полицию через службу 112 поступило сообщение, что у дома 2 по ул. Анисимова в Колпино двое молодых людей стреляли в припаркованные автомобили.