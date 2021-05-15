В Ленобласти еще 87 человек заболели ковид-19

В Ленинградской области зафиксировано еще 87 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, в субботу 15 мая сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 813 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 067 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте -749 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 073 человек. Третье место у Подмосковья — 671 новых ковид-пациентов.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вирусолог оценил опасность первого и второго годов пандемии.