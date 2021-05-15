Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

Информация о драке поступила в полицию в 20:30 вечера 14 мая, сообщает «Фонтанка». Горожане были обеспокоены тем, что около ста мигрантов с дубинками и арматурой схлестнулись в драке.

Перекресток Вербной и Репищевой захватывают камеры уличного видеонаблюдения. Оружия на кадрах не видно и драки тоже. Видно лишь, что много людей убегает от кого-то.

Прибывшая полиция драки не застала, однако участники еще не разошлись. В отделы доставили 45 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер в Ленобласти попал в смертельное ДТП. На 32 км трассы «Гостилицы — Пустомержа» водитель 1951 года рождения, пенсионер, управляя GREAT WALL, съехал в левый кювет по ходу движения. Затем наехал на дерево, из-за чего машина опрокинулась.