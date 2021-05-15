Борис Гребенщиков презентует альбом «Знак огня» в Петербурге

Всё это время запись велась на студиях по всему миру: в России, Англии, на Кубе, в США и Израиле. Фото: vk.com/chastisveta

Всё это время запись велась на студиях по всему миру: в России, Англии, на Кубе, в США и Израиле. Фото: vk.com/chastisveta

20 мая в БКЗ «Октябрьский» в Северной столице Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят свой новый альбом «Знак Огня». Это должно было произойти еще в декабре, но из-за COVID-19 был перенесён на май.

Концертная программа не ограничится только новым репертуаром, сообщает «Российская газета». Однажды Гребенщиков закончил концерт в БКЗ чуть ли не у полуночи.

Альбом писали на протяжении семи лет. Всё это время запись велась на студиях по всему миру: в России, Англии, на Кубе, в США и Израиле. Именно в альбоме «Знак огня» эти фрагменты собрались в осмысленное целое. В каждой стране Гребенщикову помогали иностранные музыканты, поэтому альбом получился таким интернациональным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни.