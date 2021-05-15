Пассажиры устроили драку в лондонском аэропорту. Есть пострадавшие

В лондонском аэропорту Лутон произошла массовая драка. В результате пострадали четыре, 17 человек задержали, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Бедфордшир.

Инцидент произошел утром 14 мая. По сообщениям СМИ, потасовка произошла в зоне после паспортного контроля. По данным полиции, пять из 17 задержанных были отпущены после проверки, один – отпущен под залог.

Причина драка не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.