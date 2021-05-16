В России за сутки коронавирус подтвердился у 8 554 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 554 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 940 245 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 391 россиянин. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 115 871 гражданин РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 8 573 человека. Общее количество выздоровлений достигло 4 556 073 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 767 новых случаев коронавируса.