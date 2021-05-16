В Турции с понедельника начинают отменять локдаун по COVID

Власти Турции с понедельника, 17 мая, смягчают ограничительные меры по коронавирусу. С этого же дня отменяется локдаун.

Ранее в Турции ввели локдаун с 28 апреля до 17 мая из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения приостановили работы, за исключение освобожденных циркуляром МВД.

С 17 мая до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00. По субботам и воскресеньям локдаун будет круглосуточным. Продуктовые магазины по выходным будут работать с 10:00 до 17:00. Разрешаются междугородние поездки, но только в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и доставку.

Торговые центры и другие магазины будут работать по будням с 10:00 до 20:00. Пожилым гражданам разрешили выходить на улицу только с 10:00 до 14:00 по будням, за исключением тех, кто прошел полный цикл вакцинации.

На туристов эти ограничения не распространяются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрдоган анонсировал смягчение ковид-ограничений в Турции в июне.