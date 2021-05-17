Недоношенные мальчики стареют раньше, чем остальные дети

Недоношенные мальчики стареют раньше, чем остальные дети
Разницу в старении между девочками не выявили. Фото: pixabay.com

Ученые из Канады сделали интересное открытие. Оказывается, что недоношенные мальчики стареют быстрее девочек или детей обоих полов родившихся через девять месяцев.

Все сведения, которые использовались в исследовании, была получена из самого известного люнгитюдного изучения младенцев с низким весом при рождении, сообщает Pediatrics. За такими детьми наблюдение велось, начиная с середины 70-ых. При помощи эпигенетических часов ученые изучили гены 45 детей с низким весом при рождении и 47 детей с нормальным.

Затем специалиствы сравнили биовозраст после того, как им исполнилось 30 лет. В исследовании говорится о старении на биоуровне. То есть появление хронзаболеваний и чувственных нарушений. Оказалось, что недоношенные малыши стареют на почти на 5 лет раньше, чем те, кто был рожден через девять месяцев. Разницу в старении между девочками не выявили.

Точную причину так и не выяснили, но стало понятно, что перинатальное развитие играет большую роль. Специалисты отмечают, что исследования о недоношенных младенцах нужны для науки в будущем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые назвали симптомы коронавируса у детей.

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