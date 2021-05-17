Недоношенные мальчики стареют раньше, чем остальные дети

Ученые из Канады сделали интересное открытие. Оказывается, что недоношенные мальчики стареют быстрее девочек или детей обоих полов родившихся через девять месяцев.

Все сведения, которые использовались в исследовании, была получена из самого известного люнгитюдного изучения младенцев с низким весом при рождении, сообщает Pediatrics. За такими детьми наблюдение велось, начиная с середины 70-ых. При помощи эпигенетических часов ученые изучили гены 45 детей с низким весом при рождении и 47 детей с нормальным.

Затем специалиствы сравнили биовозраст после того, как им исполнилось 30 лет. В исследовании говорится о старении на биоуровне. То есть появление хронзаболеваний и чувственных нарушений. Оказалось, что недоношенные малыши стареют на почти на 5 лет раньше, чем те, кто был рожден через девять месяцев. Разницу в старении между девочками не выявили.

Точную причину так и не выяснили, но стало понятно, что перинатальное развитие играет большую роль. Специалисты отмечают, что исследования о недоношенных младенцах нужны для науки в будущем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые назвали симптомы коронавируса у детей.