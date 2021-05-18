Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов

Школам и детские садам Петербурга необходимо обеспечить безопасность. Ее общий объем превышает 3 млрд рублей.

Такую сумму денег озвучила глава комитета по образованию Наталья Путиловская на заседании правительства Санкт-Петербурга. Она имеет в виду, что речь идет о деньгах не на один год. В этом году у комитета по информатизации и связи на это есть 1,7 млрд рублей. На них купят оборудование, систему видеонаблюдения и контроля доступа. В 2020 году такие же отчисления получили 300 школ и детсадов.