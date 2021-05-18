Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов

Более 3 млрд рублей в Петербурге требуется на безопасность школ и детсадов
В этом году у комитета по информатизации и связи на безопасность школ и детсадов есть 1,7 млрд рублей. Фото: pixabay

Школам и детские садам Петербурга необходимо обеспечить безопасность. Ее общий объем превышает 3 млрд рублей.

Такую сумму денег озвучила глава комитета по образованию Наталья Путиловская на заседании правительства Санкт-Петербурга. Она имеет в виду, что речь идет о деньгах не на один год. В этом году у комитета по информатизации и связи на это есть 1,7 млрд рублей. На них купят оборудование, систему видеонаблюдения и контроля доступа. В 2020 году такие же отчисления получили 300 школ и детсадов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 13 человек. Во вторник, 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По последним данным, один из нападавших задержан. Им оказался 19-летний подросток.
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