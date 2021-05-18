Драка автомобилистки и активиста «СтопХама» в Петербурге попала на видео

Этот конфликт произошёл 23 апреля. Пострадавший активист подал заявление в полицию. Проводится проверка. Фото: скрин видео "СтопХамСПб - Альтруизм" в YouTube

Этот конфликт произошёл 23 апреля. Пострадавший активист подал заявление в полицию. Проводится проверка. Фото: скрин видео "СтопХамСПб - Альтруизм" в YouTube

Весенний рейд общественного движения «СтопХамСПб» в Кировском районе Петербурга закончился дракой.

Видеозапись опубликовали сегодня на YouTube-канале активистов и называется «СтопХамСПб — Альтруизм». За день видео с дракой посмотрели более 130 тысяч людей. Видео собрало 16 тысяч лайков и более 600 дизлайков. Оставили 6270 комментариев.

Местом происшествия стала «зебра» у магазина, расположенного в доме 55 на Краснопутиловской улице. В неравной драке участвовали автомобилистка на «Тойоте» и активист «СтопХамСПб».

Женщина со своим другом припарковала машину напротив «Пятёрочки». Активист «СтопХамСПб» подошёл к ним и предупредил, что так парковаться нельзя и пригрозил наклейкой.