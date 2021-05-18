Драка автомобилистки и активиста «СтопХама» в Петербурге попала на видео

Весенний рейд общественного движения «СтопХамСПб» в Кировском районе Петербурга закончился дракой.
Видеозапись опубликовали сегодня на YouTube-канале активистов и называется «СтопХамСПб — Альтруизм». За день видео с дракой посмотрели более 130 тысяч людей. Видео собрало 16 тысяч лайков и более 600 дизлайков. Оставили 6270 комментариев.
Местом происшествия стала «зебра» у магазина, расположенного в доме 55 на Краснопутиловской улице. В неравной драке участвовали автомобилистка на «Тойоте» и активист «СтопХамСПб».
Женщина со своим другом припарковала машину напротив «Пятёрочки». Активист «СтопХамСПб» подошёл к ним и предупредил, что так парковаться нельзя и пригрозил наклейкой.
Его слова на женщину не оказали ровном счётом ничего. Вернувшись из магазина, она поинтересовалась, она стала искать, кто наклеил этикетку. Активист ответил, что он. Женщина резко ударила активиста по лицу. Затем по лицу получила она сама. За неё вступились случайный очевидец событий и её спутник. Последнему пришлось испытать на себе перцовый баллончик.
Этот конфликт произошёл 23 апреля. Пострадавший активист подал заявление в полицию. Проводится проверка.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, обвиняемых в контрабанде стратегически важных ресурсов.