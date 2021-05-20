Больше погибших после прививки и обязательная вакцинация: последние новости о COVID-19 в России и мире

В мире – все больше трагических случаев после вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Каждый случай еще предстоит разобрать экспертам. Биологи, между тем, заявили о создании препарата против нового штамма COVID-19 а в России не исключили, что прививку могут сделать обязательной.

Тревожные сообщения поступили из Австрии, где число скончавшихся после вакцинации достигло 106 человек. Уточняется, что 85 пациентов умерли, получив прививку препаратом Pfizer, после AstraZeneca не стало 12 австрийцев. Еще 9 человек скончались после прививки Moderna. Такие данные приводятся докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения. Уже известно, что часть пациентов умерли из-за осложнения своих заболеваний на фоне коронавируса, у некоторых не выработались антитела. С каждым случаем экспертам еще предстоит разобраться.

В университете Джорджа Мейсона, между тем, сообщили, что намерены усовершенствовать вакцинацию так, чтобы она помогала бороться с новыми штаммами коронавируса. Не исключено, что пациенты будут получать третий укол.

Врачи по-прежнему настаивают на том, что предотвратить всплеск коронавируса поможет вакцинация. Ранее об этом заявила врач Нелли Соседова. Она отметила: нужно добиться популяционного иммунитета у 60-70% населения страны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной.

Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле такой вопрос не прорабатывают.

Отметим, что за минувшие сутки медики по всему миру зафиксировали коронавирус более чем у 650 тыс. человек. Такие данные обнародовал университет Джона Хопкинса. При этом число заболевших в мире с начала пандемии уже превысило 164 млн человек.